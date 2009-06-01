Теория автоматов, курсовая

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Закрыт1 заявка245 просмотров

> Тип работы: Курсовая работа

> Предмет: Теория Автоматов

> Тема работы: Разработка управляющих цифровых автоматов Мили и Мура

> Срок выполнения заказа: 01.06.2009

> Основные требования: Выполнение работы в программе Altera Max+plus II согласно методичке.

16 лет назад
Meg6pam
Илья 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

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