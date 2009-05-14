Курсовая Налогооблажение предприятий моды

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Закрыт2 заявки225 просмотров

Курсовая

тема:Налогооблажение предприятий индустрии моды"

структура работы:

-описать о данном бизнесе в целом

-сослаться на какую либо отрасль- ателье например, или еще что либо,но

без конкретики(названий фирм и т.д.)

-специфика налогоблажения таких предприятий

объем 30-35 стр

срок Вс-17.05.-вечер

16 лет назад
lexA707
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tamancev
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Tamancev
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад