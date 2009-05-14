Рерайт теоретической части курсовой работы

$8
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Закрыт7 заявок391 просмотр

Необходимо сделать легкий рерайт теоретической части курсовой работы. Всего примерно 20 тысяч знаков. Оригинальность должна быть более 85%.

16 лет назад
irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад