Рефераты. Срочно!

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Меня интересует реализация курсового проекта на Visual FoxPro 9.0. Примерное название темы - "Система автоматизации работы туристического агенства". В проекте должны присутствовать: 1.Схема базы. 2. Формы для ...
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Необходимо написать рефераты.
Темы:
1. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское поведение.
2. Благосостояние и выигрыш потребителя.
20 стр.
Титульный, План, Введение - 1-2 стр., Основная часть, Заключение, Список литературы, литература не позднее 2005 года.
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