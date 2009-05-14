Рефераты. Срочно!

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Закрыт4 заявки367 просмотров

Необходимо написать рефераты.

Темы:

1. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское поведение.

2. Благосостояние и выигрыш потребителя.

20 стр.

Титульный, План, Введение - 1-2 стр., Основная часть, Заключение, Список литературы, литература не позднее 2005 года.

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16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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