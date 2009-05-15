Курсовая работа по высшей математике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок194 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по высшей математике.

Все задания в работе необходимо подробно расписать.

Задания в прикрепленном файле!!!

Срок выполнения 15.05.2009 до 18.00.

Оплата работы после ее проверки или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров