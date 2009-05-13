Курсовая на Java

Нужно сделать серверный органайзер. Общая идея - на сервере база данных. У каждого пользователя логин и возможность на клиенте (после подключения) редактировать свои мероприятия. Сервер в свою очередь шлет напоминалки всем клиентам об их событиях.

Общая архитектура: jsp-servlet-webservice-sessionejb-entityejb-базаданных

Подробности в аттаче.

В идеале нужна и программа и пояснительная. Возможен вариант с частичными пояснениями (биллетристику сделаем сами).

Желательный срок - неделя, если будет быстрее, предложу еще похожие работы.

По оплате - 1600 руб за программу с частичными пояснениями, 2250руб за курсовую целиком.