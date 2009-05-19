Курсовая работа

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Завершен5 заявок229 просмотров

1. Курсовая работа.

Математические методы

Линейное программирование

до 17 мая

Весь материал здесь http://depositfiles.com/files/2facg7x9f

Мин 25 стр, пример данный в приложение решить графическим и симплекс методом

16 лет назад
fobi
Dimas 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$40
2 дня
Хорошая работа. Рад знакомству, буду обращаться снова.
Отличный заказчик, четкое задание, с оплатой тоже все на высшем уровне. Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
16 лет назад