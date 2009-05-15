Дипломная работа по психологии срочно!

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Закрыт5 заявок249 просмотров

Тема: РАЗЛИЧИЯ В САМООТНОШЕНИИ УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Требования: шрифт 14, интервал 1,5, сноски обязательно не менее 10 шт, оригинальность текста не менее 80%.

План выполнения работы и более подробные требования в прикрепленном файле!!!

Срок выполнения 15.05.2009 утро до 11.00

Оплата работы после ее проверки на оригинальность и качество выполнения или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$115
3 дня
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы