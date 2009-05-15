Дипломная работа по психологии срочно!

Тема: РАЗЛИЧИЯ В САМООТНОШЕНИИ УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Требования: шрифт 14, интервал 1,5, сноски обязательно не менее 10 шт, оригинальность текста не менее 80%.

План выполнения работы и более подробные требования в прикрепленном файле!!!

Срок выполнения 15.05.2009 утро до 11.00

Оплата работы после ее проверки на оригинальность и качество выполнения или 50% проверяю и оплачиваю и оставшиеся 50% проверяю и оплачиваю.

Жду предложений по цене!!!