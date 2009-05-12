Курсовой проект по Деталям машин

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Закрыт5 заявок205 просмотров

Вуз МГТУ им. Баумана

Редуктор планетарный одноступенчатый. Имеются данные. Так же есть схожий курсовой проект.

Просьба писать тех, кто сталкивался с такими работами.

16 лет назад
piat
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7 лет назад

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