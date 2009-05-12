Реферат по хозяйственному праву.

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Завершен3 заявки234 просмотра

Нужен реферат

Предмет: Хозяйственное право.

Тема: Правовое положение свободных экономических зон (Республика Беларусь)

Обьем: около 15 стр. (max)

Уникальность необязательно, можно и скаченный с интернета, главное чтобы было по теме, без "воды". + список литературы.

Оплата ВМЗ

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16 лет назад
maffo4ka
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

metkram
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Именно то, что мне надо было. Приятное общение + качественная работа. Обязательно обращусь еще.
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Заявки фрилансеров

metkram
Андрей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад