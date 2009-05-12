Дипломная работа

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Закрыт4 заявки242 просмотра

Нужно написать дипломную работу:

Предмет: Точные приборы и измерительные системы

Вид работы: дипломный проект

Объём: 80-100

Тема работы: Металлодетектор

Срок выполнения: 29 мая

Кому близка тема и кто готов взяться - пишите с оглашением предпочтительной стоимости

16 лет назад
warry
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров