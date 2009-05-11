Дипломная работа по Информационным системам

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Закрыт5 заявок209 просмотров

Кто возьмётся за работу?

Предмет: Информационные Системы

Вид работы: Дипломная работа

Объём: 100 страниц

Тема работы: Автоматизированный учет рабочего времени сотрудников фирмы средствами php и MySQL

Сроки: 2.5 недели

Предпочтительная стоимость?

MySQLPHP
16 лет назад
warry
125 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров