Нужна дипломная робота. Тема:Дослідження функціонування підприємств кондитерської галузі регіону в умовах вступу до СОТ Жду предложений. Желателен исполнитель из Украины
Курсовая по рекламе
Тема работы: Реклама; ее место и роль; экономическая эффективность рекламы
и интересы общества. История развития рекламного дела в России.
Срок - до 18 мая.. плагиат80 и более ниже не приму
Объем - 25 страниц. (вся работа)
Микроэкономика + история экономических учений. 3 главы. одна из которых - история развития рекламного дела в россии.
Цена 600 рублей
ВВЕДЕНИЕ
1. Реклама. Ее место и роль.
1.1 Понятие рекламы, функции, виды, задачи
1.2 Реклама как неценовой фактор конкуренции, экономическая роль рекламы.
1.3 Экономическая природа рекламы
1.4 реклама и асимметрия информации
1.5 Оценка эффективности рекламы на основе изменений величины прибыли.
2. Реклама и общественная эффективность. (возможно изменить и дополнить)
2.1. роль рекламы для общества
2.2 функции рекламы.
3. История развития рекламного дела в россии.
Заключение
Список литературы
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