Курсовая по рекламе

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Завершен8 заявок254 просмотра

Тема работы: Реклама; ее место и роль; экономическая эффективность рекламы

и интересы общества. История развития рекламного дела в России.

Срок - до 18 мая.. плагиат80 и более ниже не приму

Объем - 25 страниц. (вся работа)

Микроэкономика + история экономических учений. 3 главы. одна из которых - история развития рекламного дела в россии.

Цена 600 рублей

ВВЕДЕНИЕ

1. Реклама. Ее место и роль.

1.1 Понятие рекламы, функции, виды, задачи

1.2 Реклама как неценовой фактор конкуренции, экономическая роль рекламы.

1.3 Экономическая природа рекламы

1.4 реклама и асимметрия информации

1.5 Оценка эффективности рекламы на основе изменений величины прибыли.

2. Реклама и общественная эффективность. (возможно изменить и дополнить)

2.1. роль рекламы для общества

2.2 функции рекламы.

3. История развития рекламного дела в россии.

Заключение

Список литературы

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Voice-82
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$20
6 дней
Спасибо Светлане отличная работа все отдично. Рекомендую
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Voice-82
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад