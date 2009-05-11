Дипломная работа

Вид работы: Дипломные работы

Раздел: Бухгалтерский учет

Язык: Русский

Тема: «Особенности бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной

деятельности субъектов малого предпринимательства на примере ООО Стройремтех»

Дорогие друзья. Исполнитель выбран, но не из этого проекта. Написали на электронку и предложили готовую работу. Благодарю Всех кто предложил свою помощь в сложной ситуации! Приятно знать, что есть такое место в сети, где помогут в сложных ситуациях и спасибо ему ;-) Всем успехов и достойных оценок, достойных оплат.