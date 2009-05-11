Несложная курсовая на C++ (консоль)

$15
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Закрыт7 заявок249 просмотров

Нужно сделать курсовую на C++ Builder про UUE-кодирование. Собственно, от Builder одно название, поскольку это консольное приложение. Структура пояснительной и требования имеются. Программа несложная, даже рабочий код есть в интернет, правда на Pascal'е - можно транслировать. Желательный срок - 3 дня, хотя можно обсудить.

По оплате - 480 руб. В случае успеха будет еще курсовая работа на Delphi.

Delphi
16 лет назад
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18 лет в сервисе
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15 лет назад
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