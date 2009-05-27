Часть диплома по разработке турпродукта

$25
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Завершен4 заявки206 просмотров

Нужно написать небольшую часть диплома по разработке турпродукта.

Срок - максимально быстро, желательно сегодня.

Подробности - выбранному исполнителю.

16 лет назад
natali7709
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Сделано отлично! Быстро и достойно. Очень приятно работать с Мариной.
Наталья - очень порядочный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата, всегда на связи! Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад