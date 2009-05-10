Реферат по физике

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Закрыт11 заявок187 просмотров

Тема

Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения полной механической энергии

12-14 листов.

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16 лет назад
dom5ru
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад