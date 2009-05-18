Курсовая по эконом. теории

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Завершен8 заявок233 просмотра

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
4 дня
Доволен как всегда сотрудничеством! Рекомендую как добросовестного исполнителя, знающего свое дело.
+++

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад