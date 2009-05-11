Диплом. МГТУ.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок190 просмотров

Факультет - Машиностроительные технологии, курс 6

Специальность - Проектирование и реконструкция технических и технологических комплексов

Тема - Технологический комплекс по изготовлению зубчатых колес в мелкосерийном производстве

Дипломный Проект нужно сделать на основе курсового проекта

Сделать нужно за 2-3 недели.

16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров