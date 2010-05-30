4 курсовых для Дарьи

Необходимо написать реферат по экономике. Объем 15-20 стр. формата А4. Состав реферата: введение, основная часть (теоретическая и аналитическая), заключение. Темы реферата (нужно использовать одну любую из нижеперечисленных) : 1) Эволюция отношений собственности ...
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Нужно сделать 4 курсовых по гидромашинам.
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