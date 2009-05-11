Реферат

$7
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Завершен4 заявки216 просмотров

Требуется написать реферат.

Оплата: webmoney

Предмет: педагогика

Вопросы:

1. Характеристика современной системы профессионального обучения: структура и особенности.

2. Принципы наглядности обучения: структура и особенности.

Указать литературу, которую вы использовали для написания реферата. (книг 7,8)

Можно использовать интернет источники.

Оформление по ГОСТу

10 страниц примерно до затра 9:00

16 лет назад
gioielliere
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$7
1 день
Работа на отлично, спасибо Ирина!
Хороший заказчик. Задача поставлено четко. Оплатил моментально. Я довольна.:)

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
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