Часть работы по PR - Срочно!

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Закрыт9 заявок279 просмотров

Нужна одна глава к работе по пиару.

Основные материалы есть, надо просто собрать это воедино.

Практика не нужна.

Срок - до 11.00 12 мая.

Оплата 700 руб.

16 лет назад
natali7709
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sunshine85
Ксения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$23
1 день

Заявки фрилансеров

sunshine85
Ксения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад