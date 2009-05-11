Курсовой проект.

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Закрыт4 заявки225 просмотров

Здравствуйте. Необходима курсовая работа на тему: «Разработка инвестиционного проекта для предприятия с использованием специализированных программных средств». Работу желательно сделать к вечеру пятницы. Пример работы dump.ru/file/2587867 Оставляйте свои КОНТАКТЫ И ЦЕНЫ ЗДЕСЬ!!!!

16 лет назад
fprohor
Прохор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров