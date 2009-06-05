Дипломная робота

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Завершен1 заявка250 просмотров

Нужна дипломная робота.

Тема:Дослідження функціонування підприємств кондитерської галузі регіону в умовах вступу до СОТ

Жду предложений. Желателен исполнитель из Украины

16 лет назад
ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JuliM
Юлия 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$125
14 дней
Большое спасибо за помощь, Юлия выполнила все в качественно и срок. От меня +10 рекомендую.
Очень хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

JuliM
Юлия 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад