Нужно сделать 4 курсовых по гидромашинам.
Программа на C#
Требуется создать программу:
Нужно сделать класс для отображения и управления иерархического меню для консольных приложений. Основной класс (MainMenu) должен позволять коду, использующему ее, построить меню для наших нужд с помощью добавления пунктов в главное меню или подменю. Таким образом, аппликация, которая хочет отобразить меню для пользователя, должна содержать в себе объект типа MainMenu.
Меню может быть иерархическим (иерархия любой глубины). Построение иерархического меню осуществляется с помощью добавления объектов типа MenuItem.
Запуск функции m_MainMenu.Show(); приводит к показу главного меню (верхнего уровня) и вызывает главный цикл, который на каждом этапе:
1. Отображает пользовательское меню
2. Принимает ввод пользователя
3. Либо запускает функцию, либо чистит экран и отображает подменю
Меню (или подменю) отображает:
а. Заглавие (на первом уровне заглавие, на всех остальных пункт в меню, которое отображалось в меню уровнем выше)
б. Пункты меню (нумерация начинается с единицы)
в. Пункт "Back" (или "Exit" в главном меню) под номером 0
г. Просьбу выбрать пункт меню
Нужно сделать меню двумя способами:
1. Используя интерфейсы
2. Используя делегаты
Должно быть три файла:
1. Программа с интерфейсами
2. Программа с делегатами
3. Тестовая программа, позволяющая создавать меню любым из этих двух способов.
Нужно использовать:
* Int.TryParse
* String formatting
* List
Не надо использовать исключения.
В программе должны быть комментарии, описывающие каждый класс и метод и описание в формате XML
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