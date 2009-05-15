grokk

Влад Кухницкий grokk

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Доработка Android приложения (Client/Server)

    Есть простое приложение: 1) серверная часть на Java парсит сайт, сохраняет данные в БД и отвечает на запросы (JPA, MySQL, Apache) 2) клиентская часть на Android посылает запросы и получает данные в формате JSON Необходимо исправить несколько ...

    MySQLAndroidApacheJava
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение Client/Server на JAVA для Android

    Краткое описание функциональности приложения Client side Необходимо написать приложение для мобильных телефонов на платформе Android,которое позволяет пользователю находить ближайшие к нему кинотеатры (определяется с помощью GPS). При запуске аппликации на телефоне, появится окно с четырьмя вкладками: • Найти ближайший ...

    MySQLAndroidApacheJava
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для Android (Server/Client)

    Нужно сделать приложение для платформы Андроид.Серверная часть приложения парсит ивритоязычный сайт seret.co.il и записывает в базу данных расписание фильмов,название фильмов и кинотеатры. Клиент (приложение для Андроида) обращается к серверу и показывает данные по запросу ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос консольной игры на Java в Web

    Имеется консольная игра Гомоку http://en.wikipedia.org/wiki/Five_in_a_Row_(game). Нужно перенести эту игру в Веб. ходы игроков обозначаются в таблице с помощью кружочков разных цветов. Ввод хода осуществляется 2 способами,с помощью формы и с помощью клика мышки на нужное место ...

    Java
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны ответы на курсовую (маршрутизация)

    Вопросы прилагаются в файле doc. Ответы нужны до 15:00 28/07. Большая просьба прежде чем браться,внимательно перечитайте вопросы и беритесь за работы только если 100% уверены что сможете дать развернутые и точные ответы Оплата по средствам Webmoney

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать методы Put и Delete для http WebServer

    Есть программа на C реализующая простейший http WebServer. В данный момент программа поддерживает методы GET, POST, HEAD. Нужно дописать методы Put и Delete. Программа в аттаче. Жду предложений

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Алгоритмы K-Means и VQ на Matlab

    Требуется написать 3 программы на MATLAB. Задача 1 Программа осуществляющая Clustering по алгоритму Isodata(K-Means) Программа получает как ввод: 1) Кол-во кластеров 2) матрицу с координатами точек(samples.mat). Матрица 2*1200. Координата Х точки ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа на C#

    Требуется создать программу: Нужно сделать класс для отображения и управления иерархического меню для консольных приложений. Основной класс (MainMenu) должен позволять коду, использующему ее, построить меню для наших нужд с помощью добавления пунктов в главное меню ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа на C#

    Требуется создать программу: Нужно сделать класс для отображения и управления иерархического меню для консольных приложений. Основной класс (MainMenu) должен позволять коду, использующему ее, построить меню для наших нужд с помощью добавления пунктов в главное меню или ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отчет по игре, написанной на Java

    $30

    Есть сетевая игра крестики нолики написанная на Java(клиенты играют через сервер). От вас требуется написать подробный отчет о данной игре. Связи с разработчиком нет,поэтому вам придется разобраться самим(программа написана достаточно грамотно со смысловыми названиями ...

    Java
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать каталог для товаров

    Требуется создать католог товаров как на http://www.podarki.ru/. Католог будет той же направленности только для Израился и естественна нужно чтоб поддерживал иврит.Перевод вас не касается то есть это не интернет магазин, а каталог товаров в котором один ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
DenCoder
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
$35
10 баллов
15 лет назад
Написать методы Put и Delete для http WebServer
Влад - отличный заказчик, грамотно ставит задание, на ходу ориентируется, точно знает что надо! Оплатил работу вовремя и как договаривались.
Отличный исполнитель и приятный в общении человек. Сделал все в минимальные сроки и за разумные деньги. Советую всем!
Ответный отзыв
dmitrij-ermakov
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Алгоритмы K-Means и VQ на Matlab
Хороший заказчик. Приятен в общении. Очень корректен. Своевременно оплатил работу. Рекомендую!!!
Очень приятно было сотрудничать :) Все выполнил в лучшем виде. Следовал всем пожеланиям и сделал проект, как договаривались и в срок. Советую всем!
Ответный отзыв
LexR
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Программа на C#
Хороший заказчик. Обсудили вместе ТЗ. Задание выполнено, все остались довольны :)
Отличный исполнитель и приятный в общении человек. Сделал все в минимальные сроки и за разумные деньги. Советую всем!
Ответный отзыв
web_site
Сергей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
$1
10 баллов
15 лет назад
Разработка и верстка шаблона для Wordpress
Отличный работодатель! Задачу поставил четко и грамотно, на шею не садился и деньги были уплачены вовремя. Так что я остался доволен нашим сотрудничеством =)
Очень приятно было сотрудничать :) Все выполнил в лучшем виде. Следовал всем пожеланиям и сделал проект, как договаривались. Советую всем!
Ответный отзыв
kvazis
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Отчет по игре, написанной на Java
Задание было поставлено чётко и ясно. Вопросов не возникало) Заказчик оплатил сразу же, как и договаривались. Вобщем впечатление осталось приятное=)
Очень приятно было сотрудничать! Сделал все качественно и в срок. Сразу разобрался с заданием и внимательно отнесся ко всем требованиям. Выполнение на 5+
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