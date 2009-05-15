Есть простое приложение: 1) серверная часть на Java парсит сайт, сохраняет данные в БД и отвечает на запросы (JPA, MySQL, Apache) 2) клиентская часть на Android посылает запросы и получает данные в формате JSON Необходимо исправить несколько ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Краткое описание функциональности приложения Client side Необходимо написать приложение для мобильных телефонов на платформе Android,которое позволяет пользователю находить ближайшие к нему кинотеатры (определяется с помощью GPS). При запуске аппликации на телефоне, появится окно с четырьмя вкладками: • Найти ближайший ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать приложение для платформы Андроид.Серверная часть приложения парсит ивритоязычный сайт seret.co.il и записывает в базу данных расписание фильмов,название фильмов и кинотеатры. Клиент (приложение для Андроида) обращается к серверу и показывает данные по запросу ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вопросы в приложенном файле. Цена договорная через вебмани.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеется консольная игра Гомоку http://en.wikipedia.org/wiki/Five_in_a_Row_(game). Нужно перенести эту игру в Веб. ходы игроков обозначаются в таблице с помощью кружочков разных цветов. Ввод хода осуществляется 2 способами,с помощью формы и с помощью клика мышки на нужное место ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Вопросы прилагаются в файле doc. Ответы нужны до 15:00 28/07. Большая просьба прежде чем браться,внимательно перечитайте вопросы и беритесь за работы только если 100% уверены что сможете дать развернутые и точные ответы Оплата по средствам WebmoneyРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть программа на C реализующая простейший http WebServer. В данный момент программа поддерживает методы GET, POST, HEAD. Нужно дописать методы Put и Delete. Программа в аттаче. Жду предложенийЗавершен15 лет назад
Требуется написать 3 программы на MATLAB. Задача 1 Программа осуществляющая Clustering по алгоритму Isodata(K-Means) Программа получает как ввод: 1) Кол-во кластеров 2) матрицу с координатами точек(samples.mat). Матрица 2*1200. Координата Х точки ...Завершен15 лет назад
Требуется создать программу: Нужно сделать класс для отображения и управления иерархического меню для консольных приложений. Основной класс (MainMenu) должен позволять коду, использующему ее, построить меню для наших нужд с помощью добавления пунктов в главное меню ...Завершен15 лет назад
Требуется создать программу: Нужно сделать класс для отображения и управления иерархического меню для консольных приложений. Основной класс (MainMenu) должен позволять коду, использующему ее, построить меню для наших нужд с помощью добавления пунктов в главное меню или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать дизайн и сверстать шаблон для Wordpress. Сайт должен корректно отображаться в основных браузерах. Оплата договорная через WebMoney Портфолио обязательно!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Есть сетевая игра крестики нолики написанная на Java(клиенты играют через сервер). От вас требуется написать подробный отчет о данной игре. Связи с разработчиком нет,поэтому вам придется разобраться самим(программа написана достаточно грамотно со смысловыми названиями ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется создать католог товаров как на http://www.podarki.ru/. Католог будет той же направленности только для Израился и естественна нужно чтоб поддерживал иврит.Перевод вас не касается то есть это не интернет магазин, а каталог товаров в котором один ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад