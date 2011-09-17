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Доработка Android приложения (Client/Server)
Есть простое приложение:
1) серверная часть на Java парсит сайт, сохраняет данные в БД и отвечает на запросы (JPA, MySQL, Apache)
2) клиентская часть на Android посылает запросы и получает данные в формате JSON
Необходимо исправить несколько багов + небольшая доработка
Срок: до понедельника
Подробности и ТЗ в личку
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