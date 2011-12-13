Приложение для iOS - календарь для женщин

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Завершен2 заявки211 просмотров

Требуется написание приложения под iPhone/iPad, никакой анимации, информация в статике. Приложение будет представлять из себя календарь для женщин - на входе задается дата, затем раз в неделю меняется информация в программе из заранее известной раскадровки. Просьба указывать портфолио и ориентировочный бюджет для дальнейшей беседы.

iOS
14 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
14 лет назад
$300
10 дней
Все устроило, хороший исполнитель!
Очень хорошый заказчик. Знает всегда что хочет.

Заявки фрилансеров

maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
14 лет назад

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