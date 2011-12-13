Приложение для iOS - календарь для женщин

Требуется написание приложения под iPhone/iPad, никакой анимации, информация в статике. Приложение будет представлять из себя календарь для женщин - на входе задается дата, затем раз в неделю меняется информация в программе из заранее известной раскадровки. Просьба указывать портфолио и ориентировочный бюджет для дальнейшей беседы.