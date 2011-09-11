Необходимо создать приложение под андроид для предоставления платного доступа к информации посредством отправки этим приложением смс-сообщений. Работы немного. Подробное ТЗ обсуждается с кандидатом. От вас - сроки и примеры работ.
Разработка приложения для appstore
Требуется разработка приложения для iphone/ipad со встроенными purchase-in.
От исполнителя требуется хорошее знание obj c, cocoa .
Резюме и контакты просьба отправлять на почту. [email protected]
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