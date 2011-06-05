Приложение Client/Server на JAVA для Android

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок226 просмотров
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Краткое описание функциональности приложения

Client side

Необходимо написать приложение для мобильных телефонов на платформе Android,которое позволяет пользователю находить ближайшие к нему кинотеатры (определяется с помощью GPS).

При запуске аппликации на телефоне, появится окно с четырьмя вкладками:

• Найти ближайший кинотеатр – показ карты кинотеатров. При выборе кинотеатра, будет показано расписание фильмов.

• Поиск по кинотеатрам – список кинотеатров, отсортированных по названию города. При выборе кинотеатра, будет показано расписание фильмов.

• Поиск по фильмам – форма для поиска фильма. При выборе фильма, будет показано краткое описание, его рейтинг на IMDB и ссылка на страницу фильма на IMDB.

• Скоро на экранах – список фильмов, которые скоро выйдут на экраны. Фильмы будут показаны в следущем виде: название, дата премьеры, рейтинг IMDB. При выборе фильма, будет показано краткое описание, его рейтинг на IMDB и ссылка на страницу фильма на IMDB.

Server side

Серверная часть парсит сайт www.seret.co.il и записывает полученные данные в базу данных. Серверная часть также отвечает на запросы, приходящие с мобильных телефонов.

Серверая часть должна быть на Java. Данные должны храниться в MySQL и http Сервер Apache Tomcat.

Данные парсятся с помощью библиотеки Jsoup, затем записываются в базу данных с помощью JPA . имеются следующие entities: cinema, movie, scheduling. Передача данных клиенту должна производиться по протоколу HTTP и реализована при помощи Java Servlet.

Данные должны передаваться клиенту в формате JSON.

Готовая часть

Имеется частично реализованный парсер(парсит кинотеатры,фильмы и расписания),entities и класс для работы с базой данных. Необходимо доработать и отладить существующий код,написать JSON парсер,servlet и клиентскую часть

Требования к оформлению кода

Коментарии на аглийском языке

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Android
12 лет назад
grokk
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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