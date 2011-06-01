Написать логическую "игру"

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок89 просмотров
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Необходимо разработать игру для мобильных платформ, гаджет для Windows и виджет для Mac

От вас, написание, размещение в сторах, доработка в случае негативных отзывов из сторов.

Пример релизации: http://dual-n-back.com/

13 лет назад
djoen
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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