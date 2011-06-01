Написать логическую "игру"

Ищу iPhone разработчика для создания приложения - "Пошаговая инструкция" Это будет приложение инструкция, которое шаг за шагом расскажет туристам в каком порядке лучше посещать достопримечательности. Все слайды будут предоставлены, поэтому все, что требуется, это грамотный человек, ...
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Необходимо разработать игру для мобильных платформ, гаджет для Windows и виджет для Mac
От вас, написание, размещение в сторах, доработка в случае негативных отзывов из сторов.
Пример релизации: http://dual-n-back.com/
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