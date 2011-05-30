Диктофон телефонных разговоров под Android 2.3.3

Нужно из обычного сайта (html + шаблоны биллинговой системы) сделать мобильную версию сайта. (Web App) Сайт на АНГЛИЙСКОМ так что если нужно будет менять тексты, вам нужно понимать английский хорошо. Сайт имеет 8-10 статических страниц, и шаблоны биллинговой ...
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Необходимо приложение, которое будет АВТОМАТИЧЕСКИ записывать все (как исходящие, так и входящие) аудио звонки в память телефона в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в MP3.
По возможности также предусмотреть:
1) Реалиазцию записи звука ВИДЕО звонков
2) Реализацию полной аудиовидео записи ВИДЕО звонков в в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в WMV.
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