Диктофон телефонных разговоров под Android 2.3.3

$50
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Необходимо приложение, которое будет АВТОМАТИЧЕСКИ записывать все (как исходящие, так и входящие) аудио звонки в память телефона в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в MP3.

По возможности также предусмотреть:

1) Реалиазцию записи звука ВИДЕО звонков

2) Реализацию полной аудиовидео записи ВИДЕО звонков в в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в WMV.

Android
13 лет назад
Re-Maker
Вусал 
45 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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