Диктофон телефонных разговоров под Android 2.3.3

Необходимо приложение, которое будет АВТОМАТИЧЕСКИ записывать все (как исходящие, так и входящие) аудио звонки в память телефона в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в MP3.

По возможности также предусмотреть:

1) Реалиазцию записи звука ВИДЕО звонков

2) Реализацию полной аудиовидео записи ВИДЕО звонков в в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в WMV.