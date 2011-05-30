Мобильная версия сайта (Web App) из обычного сайта

Есть приложение которое собирает данные через модуль GPS (Скорость, Координаты и тд) все это отправляется на сервер и работает в фоновом режиме (Отображено в Уведомлениях), но, разработчик не доделал и теперь нет времени, ищу свободного ...
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Нужно из обычного сайта (html + шаблоны биллинговой системы) сделать мобильную версию сайта.
(Web App)
Сайт на АНГЛИЙСКОМ так что если нужно будет менять тексты, вам нужно понимать английский хорошо.
Сайт имеет 8-10 статических страниц,
и шаблоны биллинговой системы (WHMCS), там много файликов шаблонов, но скорее всего редактировать нужно будет из них мало, не больше 10.
Сам сайт http://bit.ly/kG9U95
Этот мобильный сайт будет добавлен в каталог “Apple Web App”
так что он должен выглядеть как родная программа на iphone
This is docs from Apple about is http://bit.ly/kZ5i9v
Вы можете использовать специальные небольшие фреймворки как Iwebkit (http://snippetspace.com/projects/iwebkit/), iui..
Сайт должен выглядеть хорошо и на Андроиде, но идеально на Айфоне.
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