Мобильная версия сайта (Web App) из обычного сайта

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно из обычного сайта (html + шаблоны биллинговой системы) сделать мобильную версию сайта.

(Web App)

Сайт на АНГЛИЙСКОМ так что если нужно будет менять тексты, вам нужно понимать английский хорошо.

Сайт имеет 8-10 статических страниц,

и шаблоны биллинговой системы (WHMCS), там много файликов шаблонов, но скорее всего редактировать нужно будет из них мало, не больше 10.

Сам сайт http://bit.ly/kG9U95

Этот мобильный сайт будет добавлен в каталог “Apple Web App”

так что он должен выглядеть как родная программа на iphone

This is docs from Apple about is http://bit.ly/kZ5i9v

Вы можете использовать специальные небольшие фреймворки как Iwebkit (http://snippetspace.com/projects/iwebkit/), iui..

Сайт должен выглядеть хорошо и на Андроиде, но идеально на Айфоне.

13 лет назад
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Android GPS App

    Есть приложение которое собирает данные через модуль GPS (Скорость, Координаты и тд) все это отправляется на сервер и работает в фоновом режиме (Отображено в Уведомлениях), но, разработчик не доделал и теперь нет времени, ищу свободного ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для Android (Server/Client)

    Нужно сделать приложение для платформы Андроид.Серверная часть приложения парсит ивритоязычный сайт seret.co.il и записывает в базу данных расписание фильмов,название фильмов и кинотеатры. Клиент (приложение для Андроида) обращается к серверу и показывает данные по запросу ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшое гео-приложение на Android

    Нужно сделать приложение, которое будет регулярно брать с gps и передавать на сервер текущую позицию устройства и статус (выбираемый пользователем). Приложение выполняет следующие функции: 1) Авторизация. Пользователю показывается форма с полями логина и пароля, он их заполняет, ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IBookStore

    Нужна консультация по продаже электронных книг через iBookstore. За отзыв и дальнейшее сотрудничество.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка клиента под андроид\джава

    Есть клиент для программы такси разработанные версии для джавы и для андроида. Необходимо реализовать дополнительные функции в них. ТЗ, клиенты по запросу. От исполнителя: описание/примеры джава и андроид разработок, почасовая ставка. Контакты - емейл, скайп/аська.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложениe для Iphone

    Требуется написание приложения на iphone. Основные задачи: выгрузка/отправка данных из/в таблицы mysql. Подробности выбранному исполнителю.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложения для iOS и Android

    Нужно создание приложения для iOS и Android. Суть приложения - каталог скидок по купонам. Похожий функционал: _http://bigbuzzy.ru/about/mobile/ Чуть проще по функциям - http://itunes.apple.com/us/app/iskidki/id400444818?mt=8&amp;ls=1 Интересует примерная стоимость и сроки.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задача для программиста под Андроид и iPhone|iPad

    Требуется сделать приложение для показа информации с сайта (подготовленные html и т.п.). Срок будет не очень большой, так что лучше УЖЕ иметь опыт. Требуется только программирование. Оставляйте скайпы для более живого общения.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перекачка телефоном БД сайта через GPRS

    Нужна программа для автоперекачки БД с моего сайта (5410.ru) через GPRS телефоном Nokia c1-02 (программная платформа s40) в виде контактов телефонной книги + функция присвоения каждому контакту клавиш Быстрого вызова + функция вызова контакта ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад