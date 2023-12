Мобильная версия сайта (Web App) из обычного сайта

Нужно из обычного сайта (html + шаблоны биллинговой системы) сделать мобильную версию сайта.

(Web App)

Сайт на АНГЛИЙСКОМ так что если нужно будет менять тексты, вам нужно понимать английский хорошо.

Сайт имеет 8-10 статических страниц,

и шаблоны биллинговой системы (WHMCS), там много файликов шаблонов, но скорее всего редактировать нужно будет из них мало, не больше 10.

Сам сайт http://bit.ly/kG9U95

Этот мобильный сайт будет добавлен в каталог “Apple Web App”

так что он должен выглядеть как родная программа на iphone

This is docs from Apple about is http://bit.ly/kZ5i9v

Вы можете использовать специальные небольшие фреймворки как Iwebkit (http://snippetspace.com/projects/iwebkit/), iui..

Сайт должен выглядеть хорошо и на Андроиде, но идеально на Айфоне.