Создание приложения "Пошаговая инструкция"

$250
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Ищу iPhone разработчика для создания приложения - "Пошаговая инструкция"

Это будет приложение инструкция, которое шаг за шагом расскажет туристам в каком порядке лучше посещать достопримечательности.

Все слайды будут предоставлены, поэтому все, что требуется, это грамотный человек, который сможет сложить слайды вместе, шаг за шагом.

Также требуются такие функции, как увеличительное стекло, закладки.

Пожалуйста пишите. Готовы рассмотреть все варианты

13 лет назад
m1257
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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