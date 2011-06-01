Создание приложения "Пошаговая инструкция"

Необходимо приложение, которое будет АВТОМАТИЧЕСКИ записывать все (как исходящие, так и входящие) аудио звонки в память телефона в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в MP3. По возможности также предусмотреть: 1) Реалиазцию записи ...
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Ищу iPhone разработчика для создания приложения - "Пошаговая инструкция"
Это будет приложение инструкция, которое шаг за шагом расскажет туристам в каком порядке лучше посещать достопримечательности.
Все слайды будут предоставлены, поэтому все, что требуется, это грамотный человек, который сможет сложить слайды вместе, шаг за шагом.
Также требуются такие функции, как увеличительное стекло, закладки.
Пожалуйста пишите. Готовы рассмотреть все варианты
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