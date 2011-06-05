Внести несколько лёгких правок в java-приложение

Есть у нас приложение на midp 2.0 явовское для телефонов

Простейшее. Всё уже в нём сделано

В одном месте требуется поменять назначение кнопок, т.е. снять одну кнопку и всё

там же нужно просто поставить чтобы вверху прилы выводилась картинка какая либо (мы будем далее в архиве сами её менять) и вконце нашей прилы простенькой выводим ссылку кликабельную и кнопку ставим Перейти.

вот собственно и всё. задача простая, переделываем одно приложеньице и всё.

Дальше возможна работа по подобным переделкам.

Пишем только в аську 571-02-05.