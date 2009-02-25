Отчет по игре, написанной на Java

Есть сетевая игра крестики нолики написанная на Java(клиенты играют через сервер). От вас требуется написать подробный отчет о данной игре. Связи с разработчиком нет,поэтому вам придется разобраться самим(программа написана достаточно грамотно со смысловыми названиями классов/переменных)

Отчет должен иметь следующий вид.

Введение (общее описание игры,обзор технологий и тд)

подробное описание структуры игры,описание классов, процедур

описание сетевой части проекта(каким образом клиенты связываются с сервером и тд. Этот пункт расписать как можно подробней)

Выводы (общие + и - программы,можно ли что-то улучшить в будущем)

Оплата договорная через WebMoney

Должно быть готова самое позднее 28/02

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