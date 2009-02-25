Отчет по игре, написанной на Java

Господа фрилансеры, мне требуется копирайтер / рерайтер для очень-очень продолжительного сотрудничества по теме написания статей для 4-х сайтов. www.kollegia.net www.sud-expertiza.ru www.ur-kollegia.ru www.expert-kollegia.ru Мои текущие копирайтеры / рерайтеры с данными обьемами к сожалению не справляются, поэтому я вынужден искать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сетевая игра крестики нолики написанная на Java(клиенты играют через сервер). От вас требуется написать подробный отчет о данной игре. Связи с разработчиком нет,поэтому вам придется разобраться самим(программа написана достаточно грамотно со смысловыми названиями классов/переменных)
Отчет должен иметь следующий вид.
Введение (общее описание игры,обзор технологий и тд)
подробное описание структуры игры,описание классов, процедур
описание сетевой части проекта(каким образом клиенты связываются с сервером и тд. Этот пункт расписать как можно подробней)
Выводы (общие + и - программы,можно ли что-то улучшить в будущем)
Оплата договорная через WebMoney
Должно быть готова самое позднее 28/02
Пишите Ваши предложения
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