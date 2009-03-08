Написание новостей на сайт

Здравствуйте!

Есть два ресурса на которые требуется человек для написания новостей.

Тематики: первый ресурс - заработок в интернете, фриланс, аукционы.

второй ресурс - образование в ВУЗе, рефераты.

От Вас нужно:

1. Систематическое написание новостей. РЕРАЙТ!!!

2. Употребление указанных ключевых слов.

3. Поиск и вставка картинок.(нашли картинку, скачали, прикрепили).

ЗДЕСЬ ВАМ НУЖНО УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА ОДНУ НОВОСТЬ.

От себя:

1. Систематическая оплата Вашей работы;

2. Предоставления некоторых источников для рерайта(немного сам подберу остальное - Вы находите).

3. Проверка на плагиат каждой новости через несколько сервисов!!!

Возможно отберу два человека.

ВНИМАНИЕ!

Так как бюджеты ресурсов низкие, выбирать буду по приемлемым для меня ценам. (низким).