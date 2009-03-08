Написание новостей на сайт

КопирайтингЗавершен15 заявок651 просмотр
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Здравствуйте!

Есть два ресурса на которые требуется человек для написания новостей.

Тематики: первый ресурс - заработок в интернете, фриланс, аукционы.

второй ресурс - образование в ВУЗе, рефераты.

От Вас нужно:

1. Систематическое написание новостей. РЕРАЙТ!!!

2. Употребление указанных ключевых слов.

3. Поиск и вставка картинок.(нашли картинку, скачали, прикрепили).

ЗДЕСЬ ВАМ НУЖНО УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА ОДНУ НОВОСТЬ.

От себя:

1. Систематическая оплата Вашей работы;

2. Предоставления некоторых источников для рерайта(немного сам подберу остальное - Вы находите).

3. Проверка на плагиат каждой новости через несколько сервисов!!!

Возможно отберу два человека.

ВНИМАНИЕ!

Так как бюджеты ресурсов низкие, выбирать буду по приемлемым для меня ценам. (низким).

15 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Уже проработали с исполнителем 2 недели. Работой доволен. Новости систематически поступают на сайт. Проверку на плагиат проходят на все 100. Будем сотрудничать дальше.
С Сергеем хорошо работается: умеет четко ставить задачи и требует такой же четкости в выполнении. Помог мне освоиться в новом для меня деле - размещении новостей на сайт. За что я ему премного благодарна. Хочется отметить его профессионализм и хорошие человеческие качества. А также своевременность и полноту оплаты.
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