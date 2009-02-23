Приватный проект для pchelca

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка119 просмотров
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Написание контента для веб-сайта.

15 лет назад
Viewmax
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
pchelca
Ольга 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Очень качественная и оперативная работа. Сотрудничеством очень доволен.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Ясные цели, своевременное решение всех сопутствующих вопросов, оплата без задержек. Спасибо, что обратились. Буду рада продолжить сотрудничество.
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