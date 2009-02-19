Написание профессионального текста для сайта

Требуется профессиональное описание мягкой мебели 16 позиций + текст на сайт (о компании, производство, сертификация, преимущества). Описание должно быть оптимизированным для поисковиков, а также иметь художественный оттенок. Текст-описание позиции должно вызывать у клиента желание купить.

Обязательное проживание в Киеве с выездом к заказчику для совместной проработки и составления ТЗ.