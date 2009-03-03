Рерайт текстов для англоязычного сайта

Доброго времени суток. Задачи следующие: 1. Придумать новое имя нашей компании (Нэйминг) 2. Нарисовать логотип ВНИМАНИЕ: 1.Это конкурс!!!! Не надо делать предложения и потом толкать мне что вы профессионал и работаете по предоплате... мне все равно кто вы и ...
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Для наполнения контентом АНГЛОЯЗЫЧНОГО сайта требуется формирование коротких статей (порядка 10 предложений) заданной, общедоступной тематики. Исходные материалы широко представлены в Интернет, необходим лишь легкий рерайт. Заказы выдаются партиями по 10 - 20 тем. Более детальная информация в личку всем заинтересовавшимся.
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