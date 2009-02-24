Написать 10 статей по баннерной рекламе

КопирайтингЗавершен15 заявок442 просмотра
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Требуется копирайтер для написания 10 статей по баннерной рекламе.

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Спасибо!

15 лет назад
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$30
2 дня
Надежда отлично справилась с заданием! Все статьи написаны хорошо. Все понравилось. Будем и дальше работать.
Мне очень понравилось работать с Андреем, заказчик что надо! Конкретные задания - конкретная оплата. Надеюсь, еще удастся посотрудничать в будущем!
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