Необходимо написать контент для сайта

КопирайтингЗавершен67 заявок753 просмотра
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Привет.

Нужен грамотный копирайтер, который сможет написать контент для сайта. Тематика: штукатурные работы, отделочные работы.

Нужно написать ~ 9-11 страниц (от 4 тыс. символов).

В заявках указываем Сумму/Сроки

15 лет назад
pro-logic
Гость 
63 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Weeper
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$140
3 дня
На самом деле просто нету слов, что бы описать как я счастлив, что нашел этого человека. 1. Все задания выполнены в максимально быстрые сроки 2. За превосходный текст человек берет весьма скромные деньги от 3,5$ Всем рекомендую данную персону. Заказал у него ещё несколько статей (над которыми бились почти 20 человек, но в итоге получалась конкретная лажа) и буквально через сутки получил то, что и хотел видеть. Одним словом - зочот.
Великолепный заказчик! ;) Разбирается в деталях работы и по достоинству оценивает труд! С удовольствием готов работать и дальше. Рекомендую!
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