Необходимо написать контент для сайта

На самом деле просто нету слов, что бы описать как я счастлив, что нашел этого человека. 1. Все задания выполнены в максимально быстрые сроки 2. За превосходный текст человек берет весьма скромные деньги от 3,5$ Всем рекомендую данную персону. Заказал у него ещё несколько статей (над которыми бились почти 20 человек, но в итоге получалась конкретная лажа) и буквально через сутки получил то, что и хотел видеть. Одним словом - зочот.