Написание уникальных статей, перерабока готовых

Необходим человек для написания уникальных статей по различным тематикам или же переработка готовых статей под уникальные. Статьи для публикации на интернет-сайтах.

Желателен опыт работы по следующим тематикам: Строительство, паркет, мебель, дизайн интерьеров, светильники, деревянные дома.

Присылайте сразу примеры своих статей или кусочков, чтобы мы сразу смогли оценить стиль письма и качество подачи.

>>если не всем ответили, просим прощения, так как заявок слишком много - физически это невозможно!