Нужен пресс-релиз сайта финансового. Укр+Рус

КопирайтингЗавершен4 заявки228 просмотров
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Нужен пресс релиз около 1000-1500 символов. Сайт финансовой услуги. Уникальной.

Обязательно русский и украинский вариант.

Ниже условия.

Предоставляю проект, несколько ссылок для ознакомления, описание проекта.

Если понравиться, закажу еще несколько текстов для сайта ну и дальнейшее сотрудничества (слава богу хватает задач).

1. Для размещения Пресс-релиз должен быть оформлен исключительно в текстовом формате (doc, rtf или txt). Pdf-формат и прочие к размещению не принимаются.

2. Пресс-релиз должен обязательно содержать заголовок до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания.

3. Пресс-релиз может содержать не более одной гиперссылки. Гиперссылка должна вести исключительно на сайт рекламодателя.

4. Форматирование Пресс-релиза (жирный текст, наклонный текст и т.д.) будет сохранено.

5. Пресс-релиз должен быть обязательно предоставлен на украинском и русском языках.

6. Для размещения Пресс-релиза должен быть предоставлен анонс (основная идея) до 130 знаков, включая пробелы и знаки препинания.

15 лет назад
1000000000
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
GuitarHero
Алексей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Ну что сказать... заказ был срочный, выполнил в течении 6 часов. вопросы есть? )) исполнитель супер. советую. Буду дальше с ним работать.
Очень понравилось сотрудничать с Den'ом, с четкой формулировкой ТЗ и оплатой абсолютно никаких проблем. Рекомендую.
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