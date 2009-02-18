Нужен пресс-релиз сайта финансового. Укр+Рус

Нужен пресс релиз около 1000-1500 символов. Сайт финансовой услуги. Уникальной.

Обязательно русский и украинский вариант.

Ниже условия.

Предоставляю проект, несколько ссылок для ознакомления, описание проекта.

Если понравиться, закажу еще несколько текстов для сайта ну и дальнейшее сотрудничества (слава богу хватает задач).

1. Для размещения Пресс-релиз должен быть оформлен исключительно в текстовом формате (doc, rtf или txt). Pdf-формат и прочие к размещению не принимаются.

2. Пресс-релиз должен обязательно содержать заголовок до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания.

3. Пресс-релиз может содержать не более одной гиперссылки. Гиперссылка должна вести исключительно на сайт рекламодателя.

4. Форматирование Пресс-релиза (жирный текст, наклонный текст и т.д.) будет сохранено.

5. Пресс-релиз должен быть обязательно предоставлен на украинском и русском языках.

6. Для размещения Пресс-релиза должен быть предоставлен анонс (основная идея) до 130 знаков, включая пробелы и знаки препинания.