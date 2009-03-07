Требуется наполнение сайта новостями, обзорами

КопирайтингЗавершен11 заявок707 просмотров
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Требуется наполнение сайта http://mejdu.net качественными, уникальными новостями, обзорами

15 лет назад
shtirlic_80
Alex Ion 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
braslavchanka
Елена 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
19 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Мне всё нравится, как пишет тексты Елена. Качественно быстро и главное только уникальные тексты!
Отличный, грамотный и внимательный заказчик! Пунктуален в оплате. Очень приятно работать. Рекомендую!
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