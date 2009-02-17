Написание статей на тему работа

$10
КопирайтингЗавершен47 заявок584 просмотра
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Написание статей на тему трудоустройства и(или) поиска работников. Каждая статья должна быть адресована либо Работодателю либо Соискателю и должна раскрывать один из аспектов данного вида деятельности.

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Написание статей
15 лет назад
t-w-i
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
OlgaSvetlova
Ольга 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$4
1 день
Отличная статья. Спасибо!
Прекрасный работодатель. Постоянно на связи, задачу формулирует четко, оплату переводит сразу. Лучшие рекомендации!
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
Спасибо! Статья - супер.
Приятно работать с таким заказчиком. С радостью продолжу сотрудничество:)
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