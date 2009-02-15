Копирайт - недвижимость

Нужен рерайт для сайта spasibovam.ru 20 статей. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Тематики статей смотрите в меню слева. Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи ...