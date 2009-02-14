Написать статью

КопирайтингЗакрыт8 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется недорогой но смышлённый копирайтер

Требуется написать статью про "люминафор" для сайта www.gotostart.ru

так же рерайт описания товаров для www.y-xa-xa.ru и для www.forsrcurity.ru

риступить к работе немедленно

связываться по аське 266881190 - пишите цены за копирайт и рерайт.

оплата по факту вебманями

15 лет назад
9110707
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
  • Похожие заказы

  • Рерайт на англ. языке

    Необходим рерайт на англ. языке статьи о таблетках. Объем 1000 зн цена 1 у.е. Если понравится будут еще заказы. Текст проверяется на уникальность. Цена не обговаривается. Прошу указывать все данные в предложении, чтоб можно было выбрать исполнителя по проекту.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать название для фирмы

    $100

    Всем привет. Нужно придумать название для фирмы, занимающейся интернет-разработками, созданием сайтов под ключ и прочее. Название должно содержать либо 2-3 русских слова, либо выдуманное название, хорошо звучащее как на английском так и на русском языке. Хорошо запоминающееся, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Писать тексты для сайта- психология, психотерапия

    $500

    Ищу писателя с опытом создания текстов для психотерапевтов. Надо написать продающий текст, а затем вести рассылку и пополнять контент. Работа только для фрилансеров из РФ. Пожалуйста оставляйте ваши предложения на странице проекта (текст вашего предложения ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 4 статьи разной тематики

    Надо написать 4 статьи по 2000 знаков 2 про керамзитобетонные блоки 1 про стальные канаты 1 про шпагат (вид веревки) Информация общего характера, можно писать про историю возникновения, обзор, что то о характеристиках. Интересует цена. Срок - пара дней. Прошу не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно составить T3

    $26

    Нужно составить T3 (php скрипт) Более подробно напишу в ПМ P.S смотрю на дату реги и рейтинг, остальные в игнор...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт страниц для портала

    $15

    На сайте http://tulapedia.ru слева есть разделы, их 15 Небходимо сделать рерайт этих страниц с Википедии По 1$ за страницу В рерайте полностью опускаем картинки (тоесть они вообще не нужны) и ссылки (тоесть нужен только текст) Старницы должны быть оформлены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад