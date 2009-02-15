Рерайт страниц для портала

На сайте http://tulapedia.ru слева есть разделы, их 15

Небходимо сделать рерайт этих страниц с Википедии

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В рерайте полностью опускаем картинки (тоесть они вообще не нужны) и ссылки (тоесть нужен только текст)

Старницы должны быть оформлены как в Wiki, главное заголовки подразделов и оглавление этих подраздеов. Таблицы можно опустить, как и рисунки.