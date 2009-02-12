Новости, обзоры на сайт сотовых телефонов

КопирайтингЗакрыт20 заявок334 просмотра
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Приветствую,

1. подборка новостей

2. написание обзоров, статей

3. корректировка описания товаров.

все это на сайт интернет магазина - http://sotashop.ru/

Сотовые телефоны и аксессуары: громкая связь Bluetooth, стерео гарнитура, аккумуляторы, цифровые фотокамеры, навигаторы

естественно возьму человека имеющего опыт и желание вести свою рубрику на сайте.

присылайте пожалуйста свои предложения по схеме

бюджет в мес - руб в мес

буду выполнять объем работ:

новости - шт в мес

статьи - шт в мес

или иная, ваша схема договора.

я выполняю/выполнял похожие работы:

1 -

2 -

3 -

заранее спасибо за предложения,

варианты типа - возьмусь, стучите! не рассматриваются.

пишите все сюда, цены скрываю, чтобы вы не смущали других и сами не смущались.

15 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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