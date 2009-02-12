Новости, обзоры на сайт сотовых телефонов

Тексты для медицинского сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
1. подборка новостей
2. написание обзоров, статей
3. корректировка описания товаров.
все это на сайт интернет магазина - http://sotashop.ru/
Сотовые телефоны и аксессуары: громкая связь Bluetooth, стерео гарнитура, аккумуляторы, цифровые фотокамеры, навигаторы
естественно возьму человека имеющего опыт и желание вести свою рубрику на сайте.
присылайте пожалуйста свои предложения по схеме
бюджет в мес - руб в мес
буду выполнять объем работ:
новости - шт в мес
статьи - шт в мес
или иная, ваша схема договора.
я выполняю/выполнял похожие работы:
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2 -
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заранее спасибо за предложения,
варианты типа - возьмусь, стучите! не рассматриваются.
пишите все сюда, цены скрываю, чтобы вы не смущали других и сами не смущались.
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